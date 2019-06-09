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Гент Яремчука, Безуса та Пластуна може зіграти в Лізі Європи, опинившись за межами зони єврокубків – відома причина

11:33 831 Читать на русском
Гент Яремчука, Безуса та Пластуна може зіграти в Лізі Європи, опинившись за межами зони єврокубків – відома причина
Роман Яремчук в обіймах одноклубників

Бельгійський Гент, за який виступають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун може зіграти в єврокубках у наступному сезоні, попри фініш лише на 5-му місці в Лізі Жупіле.

"Буйволи" повинні отримати путівку до Ліги Європи через відсторонення від єврокубків переможця Кубка Бельгії Мехелена, повідомляє Команда №1.

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Кубкового тріумфатора нещодавно визнали причетним до фінансових махінацій. Зловживання пов'язані з підкупом гравців, суддів та організацією договірних матчів. Мехелен позбавили місця в Лізі Жупіле (команда в сезоні 2018/19 здобула перемогу в першому дивізіоні), відсторонили на рік від участі в Кубку Бельгії, забрали путівку до групового етапу до Ліги Європи. Також команда почне новий сезон із -12 очок.

Наступного тижня Гент повинен офіційно зайняти місце Мехелена в єврокубках, оскільки не лише зайняв 5-те місце в чемпіонаті, а й грав у фіналі кубка навесні.

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Теги
Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Ліга Європи Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Мехелен Мехелен Роман Безус Роман Безус
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