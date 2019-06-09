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Гент Яремчука, Безуса и Пластуна может сыграть в Лиге Европы, оказавшись за пределами зоны еврокубков – известна причина

11:33 175 Читати українською
Гент Яремчука, Безуса и Пластуна может сыграть в Лиге Европы, оказавшись за пределами зоны еврокубков – известна причина
Роман Яремчук в объятиях одноклубников

Бельгийский Гент, за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун может сыграть в еврокубках в следующем сезоне, несмотря на финиш лишь на 5-м месте в Лиге Жупиле.

"Буйволы" должны получить путевку в Лигу Европы из-за отстранения от еврокубков победителя Кубка Бельгии Мехелена, сообщает Команда №1.

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Кубкового триумфатора недавно признали причастным к финансовым махинациям. Злоупотребления связанны с подкупом игроков, судей и организацией договорных матчей. Мехелен лишили места в Лиге Жупиле (команда в сезоне 2018/19 одержала победу в первом дивизионе), отстранили на год от участия в Кубке Бельгии, забрали путевку в групповой этап в Лигу Европы. Также команда начнет новый сезон с -12 очков.

На следующей неделе Гент должен официально занять место Мехелена в еврокубках, поскольку не только занял 5-е место в чемпионате, но и играл в финале кубка весной.

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Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Лига Европы Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Мехелен Мехелен Роман Безус Роман Безус
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