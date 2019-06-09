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Екс-форвард Динамо Мбокані продовжив контракт із Антверпеном Назарини

10:40 721 Читать на русском
Екс-форвард Динамо Мбокані продовжив контракт із Антверпеном Назарини
Дьємерсі Мбокані / DH.be

Нападник Дьємерсі Мбокані вирішив залишитися у складі бельгійського Антверпена на ще один сезон.

Конголезький форвард підписав новий контракт із клубом, повідомляє офіційний сайт Антверпена.

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Мбокані поставив підпис під новою 1-річною угодою із фламандцями. Свої виступи в клубі українця Єгора Назарини 33-річний екс-нападник київського Динамо розпочав минулого літа.

У сезоні 2018/19 Дьємерсі Мбокані провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Раніше бельгійські ЗМІ сватали його до Андерлехта, який нещодавно очолив Венсан Компані.

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Бельгія Дьємерсі Мбокані Дьємерсі Мбокані Антверпен Антверпен
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