Бельгійці вже отримували конкретні пропозиції щодо своєї зірки, проте відповіли відмовою, повідомляється у програмі "ТаТоТаке".

Яремчук міг зіграти свій останній матч за Гент – клуб розпочав пошуки заміни форварду, – ЗМІ

Гент не має наміру відпускати Яремчука у зимове трансферне вікно. Влітку ж "буйволи" хочуть отримати за Романа від 20 до 25 млн євро, що зробить його одним із найдорожчих українців за всю історію.

Нагадаємо, що найдорожчим залишається трансфер Шевченка у Челсі (43,88 млн євро), а за ним ідуть переходи Ярмоленка та Чигринського у Борусію Д та Барселону відповідно – обидва за 25 млн євро.

Додамо, що Яремчук провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився 11 голами та 4 асистами. Transfermarkt оцінює форварда у 11 млн євро.

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