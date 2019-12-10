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Гент – Олександрія: матч Ліги Європи обслуговуватиме румунська бригада арбітрів

15:35 84 Читать на русском
Гент – Олександрія: матч Ліги Європи обслуговуватиме румунська бригада арбітрів
Раду Петреску / Фото з відкритих джерел

Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив імена суддів, що працюватимуть на матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи між Гентом та Олександрією.

 

На матчі останнього туру Ліги Європи у групі І між Гентом та Динамо працюватиме бригада арбітрів з Румунії, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним рефері матчу стане 37-річний Раду Петреску. Допомагатимуть йому на лініях Раду Гінгуляк і Мірча Грігоріу. Четвертим арбітром буде Марцел Бірсан.

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Румун вже знайомий українським уболівальникам – він двічі працював на матчах луганської Зорі (у 2015 р. проти Шарлеруа та у поточному сезоні проти Еспаньйола), однак з командою Володимира Шарана ще не пересікався.

Нагадаємо, Олександрія 12 грудня на виїзді у матчі Ліги Європи зустрінеться з Гентом. Початок матчу о 22:00. Олександрійці втратили навіть теоретичні шанси на вихід з групи, тож спробують у цій грі гучно гримнути дверима.

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