Гент – Олександрія: Безус задоволений своїми асистами та поділився очікуваннями від жеребкування плей-офф

Півзахисник Гента Роман Безус прокоментував перемогу над Олександрією в матчі 6-го туру Ліги Європи, у якому українець відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, два асисти Романа Безуса допомогли Генту перемогти Олександрію з рахунком 2:1. Українська команда завершила виступи в Лізі Європи на останній позиції квартету, а бельгійці вийшли в 1/16 фіналу з першого місця.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

"Я радий перемозі Гента та першому місцю команди в групі, це дуже потішило уболівальників. Звісно, своїми гольовими передачами я теж задоволений. Кого хочу в суперники в наступному раунді? Не знаю, це поки не настільки важливо. Все одно рано чи пізно випаде сильна команда.

Що стосується матчу з Олександрією, то ми почали дуже добре і могли зняти всі питання набагато швидше. У нас були моменти, щоб забити ще, але не склалося. Проте в такому разі другий тайм був би менш захоплюючим.

Безумовно, я поспілкувався з деякими гравцями Олександрії після гри, адже мені було дуже приємно зіграти проти української команди", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 16 грудня. Україну на цій стадії представить лише Шахтар, адже Динамо та Олександрія вилетіли з єврокубків.

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