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Гент – Олександрія: Безус задоволений своїми асистами та поділився очікуваннями від жеребкування плей-офф

18:09 320 Читать на русском
Гент – Олександрія: Безус задоволений своїми асистами та поділився очікуваннями від жеребкування плей-офф
Роман Безус з одноклубниками / ФК Гент

Півзахисник Гента Роман Безус прокоментував перемогу над Олександрією в матчі 6-го туру Ліги Європи, у якому українець відзначився двома гольовими передачами.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

Нагадаємо, два асисти Романа Безуса допомогли Генту перемогти Олександрію з рахунком 2:1. Українська команда завершила виступи в Лізі Європи на останній позиції квартету, а бельгійці вийшли в 1/16 фіналу з першого місця.

Гент – Олександрія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

"Я радий перемозі Гента та першому місцю команди в групі, це дуже потішило уболівальників. Звісно, своїми гольовими передачами я теж задоволений. Кого хочу в суперники в наступному раунді? Не знаю, це поки не настільки важливо. Все одно рано чи пізно випаде сильна команда.

Що стосується матчу з Олександрією, то ми почали дуже добре і могли зняти всі питання набагато швидше. У нас були моменти, щоб забити ще, але не склалося. Проте в такому разі другий тайм був би менш захоплюючим.

Безумовно, я поспілкувався з деякими гравцями Олександрії після гри, адже мені було дуже приємно зіграти проти української команди", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде 16 грудня. Україну на цій стадії представить лише Шахтар, адже Динамо та Олександрія вилетіли з єврокубків.

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Теги
Українці за кордоном Гент Гент Гент - Олександрія Ліга Європи Роман Безус Роман Безус
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