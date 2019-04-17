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Гельзін підтвердив відхід Шевчука з Олімпіка

11:13 724 Читать на русском
Гельзін підтвердив відхід Шевчука з Олімпіка
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував відставку В'ячеслава Шевчука з посади головного тренера.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін в інтерв'ю Sport Arena підтвердив відхід головного тренера В'ячеслава Шевчука.

Шевчук покинув Олімпік, – журналіст

Фахівець очолив команду у вересні минулого року, але не зміг вивести її до основної шістки, а зараз донеччани ризикують опуститись у Першу лігу.

Після 24 турів Олімпік набрав 21 очко і перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ. Імена потенційних кандидатів на посаду наразі не називаються.

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