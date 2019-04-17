Гельзін підтвердив відхід Шевчука з Олімпіка

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував відставку В'ячеслава Шевчука з посади головного тренера.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін в інтерв'ю Sport Arena підтвердив відхід головного тренера В'ячеслава Шевчука.

Шевчук покинув Олімпік, – журналіст

Фахівець очолив команду у вересні минулого року, але не зміг вивести її до основної шістки, а зараз донеччани ризикують опуститись у Першу лігу.

Після 24 турів Олімпік набрав 21 очко і перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ. Імена потенційних кандидатів на посаду наразі не називаються.