Гельзін підтвердив відхід Шевчука з Олімпіка

Ліга чемпіонів — 09:00 372
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Порту – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 1177
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СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка УкраїниКубок України — 07:30 5424
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Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замалоЛіга чемпіонів — 00:55 8737
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Ювентус – Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:45 4060