Керівництво донецького клубу після серії невдалих результатів вирішило попрощатись з головним тренером команди Юрієм Калітвінцевим.

Після розгромної поразки Олімпіка від Інгульця (0:3) керівництво клубу і головний тренер команди Юрій Калітвінцев прийняли рішення припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт донецької команди. Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

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Разом з Калітвінцевим команду покинули асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Олімпік в кінці лютого. Під його керівництвом донецька команда провела 10 матчів, в яких здобула одну перемогу і одну нічию та зазнала восьми поразок.

Після 24-х турів Олімпік йде у турнірній таблиці УПЛ передостаннім, маючи у своєму активі 21 очко.

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