Гаттузо не хоче відпускати Ігуаїна з Мілана

Наставник Мілана Дженнаро Гаттузо хоче зберегти форварда Гонсало Ігуаїна в таборі італійського гранда.

"Навколо Ігуаїна ходить багато пліток, але, якщо ви побачите, як він тренується, яких зусиль докладає, і професіоналізм, з яким він ставиться до мене, ви не повірите цим пліткам.

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Решта залежить від його агента і Леонардо. Я сподіваюся, що Ігуаїн залишиться, але якщо цього не відбудеться, тоді ми подивимося. Поки він продовжує вести себе дуже професійно", – цитує Гаттузо Football Italia.

В поточному сезоні Серії А Гонсало провів 15 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та одним асистом.

Після 19-ти турів чемпіонату Італії Мілан посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера (Ювентуса) на 22 очки.

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