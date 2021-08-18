"Я не послухався його тактичних вказівок. До закінчення першого тайму залишалося 10 хвилин, і він попросив мене грати праворуч, але в мене добре виходило ліворуч. І я відмовився. Зробити таке посеред гри, перед камерами... зрозуміло, що він розсердився. Я вже знав, що в перерві він збирається замінити мене, так і сталося. Але в роздягальні він переступив межу і спробував напасти на мене фізично.

Гасперіні пояснив, через що виник конфлікт із Гомесом

Коли є фізична агресія, це вже неприпустимо. Тому я попросив зустрічі з президентом клубу Антоніо Перкассі і сказав йому, що без проблем продовжу, визнавши свою помилку. Я капітан, але поводився погано, показав приклад непокори тренеру. Але я сказав президенту, що мені потрібні вибачення від Гасперіні. Наступного дня відбулася зустріч усієї команди. Я перепросив перед тренером та одноклубниками за те, що сталося. Втім, жодного вибачення від тренера я не отримав. Через кілька днів я повідомив президенту, що не хочу залишатися в Аталанті, працюючи з Гасперіні. Президент відповів, що він не збирається мене відпускати. Почалося перетягування канату, і зрештою мене відправили тренуватися з резервістами.

Це було огидно, адже через сім років вони просто залишили мене, і це після всього, що я дав клубу. Вони поводилися погано. У президента не вистачило яєць, щоб попросити тренера перепросити переді мною. На цьому все закінчилося", – цитує Гомеса Goal.

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