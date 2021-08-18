"Я не послушался его тактических указаний. До окончания первого тайма оставалось 10 минут, и он попросил меня играть справа, но у меня хорошо получалось слева. И я отказался. Сделать такое посреди игры, перед камерами... понятно, что он рассердился. Я уже знал, что в перерыве он собирается заменить меня, так и произошло. Но в раздевалке он переступил черту и попытался напасть на меня физически.

Гасперини объяснил, из-за чего возник конфликт с Гомесом

Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил встречи с президентом клуба Антонио Перкасси и сказал ему, что без проблем продолжу, признав свою ошибку. Я капитан, но вел себя плохо, показал пример неповиновения тренеру. Но я сказал президенту, что мне нужны извинения от Гасперини. На следующий день состоялась встреча всей команды. Я извинился перед тренером и одноклубниками за то, что произошло. Впрочем, извинений от тренера я не получил. Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу оставаться в Аталанте, работая с Гасперини. Президент ответил, что он не собирается меня отпускать. Началось перетягивание каната, и в конце концов меня отправили тренироваться с резервистами.

Это было отвратительно, ведь через семь лет они просто оставили меня, и это после всего, что я дал клубу. Они вели себя плохо. У президента не хватило яиц, чтобы попросить тренера извиниться передо мной. На этом все закончилось", – цитирует Гомеса Goal.

"Англія ніколи не мала гравця, схожого на мене": Пірло – про Ювентус, Євро-2020, Гвардіолу і нові тренерські виклики