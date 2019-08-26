Гасперини критично прокомментировал дебют Малиновского за Аталанту

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют украинца Руслана Малиновского и рассказал, почему команда смогла удержать ведущих игроков.
"Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше.
Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3
Почти все футболисты остались в Аталанте, ведь хотят быть причастными к историческому выступлению в Лиге чемпионов. Хотя в другом месте игроки могли бы зарабатывать больше", – цитирует Гасперини СalcioАtalanta.
Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский вчера вечером, 25 августа, дебютировал за Аталанту в первом туре Серии А против СПАЛа, выйдя на поле на 54 минуте.
Малиновский дебютировал за Аталанту победой над СПАЛом в первом туре Серии А
Заметим, что лидер сборной Украины перешел в клуб из Бергамо летом этого года из бельгийского Генка. Итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.