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Гасперини критично прокомментировал дебют Малиновского за Аталанту

14:38 338 Читати українською
Гасперини критично прокомментировал дебют Малиновского за Аталанту
Руслан Малиновский (слева) с партнерами / Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют украинца Руслана Малиновского и рассказал, почему команда смогла удержать ведущих игроков.

7’ Федерико Ди Франческо
27’ Андреа Петанья
 
Робин Госенс 34’
Луис Муриэль 71’
Луис Муриэль 76’
7’ Федерико Ди Франческо
27’ Андреа Петанья
34’ Робин Госенс
71’ Луис Муриэль
76’ Луис Муриэль

"Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше.

Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3

Почти все футболисты остались в Аталанте, ведь хотят быть причастными к историческому выступлению в Лиге чемпионов. Хотя в другом месте игроки могли бы зарабатывать больше", – цитирует Гасперини СalcioАtalanta.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский вчера вечером, 25 августа, дебютировал за Аталанту в первом туре Серии А против СПАЛа, выйдя на поле на 54 минуте.

Малиновский дебютировал за Аталанту победой над СПАЛом в первом туре Серии А

Заметим, что лидер сборной Украины перешел в клуб из Бергамо летом этого года из бельгийского Генка. Итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Украинцы за рубежом СПАЛ - Аталанта
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