Гасперини критично прокомментировал дебют Малиновского за Аталанту

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют украинца Руслана Малиновского и рассказал, почему команда смогла удержать ведущих игроков.

"Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше.

Дебют Малиновского и камбэк Аталанты в видеообзоре матча против СПАЛа – 2:3

Почти все футболисты остались в Аталанте, ведь хотят быть причастными к историческому выступлению в Лиге чемпионов. Хотя в другом месте игроки могли бы зарабатывать больше", – цитирует Гасперини СalcioАtalanta.

Напомним, украинский полузащитник Руслан Малиновский вчера вечером, 25 августа, дебютировал за Аталанту в первом туре Серии А против СПАЛа, выйдя на поле на 54 минуте.

Малиновский дебютировал за Аталанту победой над СПАЛом в первом туре Серии А

Заметим, что лидер сборной Украины перешел в клуб из Бергамо летом этого года из бельгийского Генка. Итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.