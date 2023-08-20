Чемпіон Туреччини оголосив про перехід 30-річного Хакіма Зієша. Марокканець перебрався з Челсі на правах річної оренди, інформує офіційний Twitter турецького клубу.

Шахтар вимагає дискваліфікації Тете і санкцій проти Галатасарая – джерело назвало головний аргумент "гірників"

Вінгер виступав за лондонців з 2020 року, перейшовши з Аякса за 40 мільйонів євро. Зіграв 107 матчів, забив 14 голів і віддав 13 асистів. Взимку був близький до переходу в ПСЖ, але угода зірвалася.

У Стамбулі Зієш, який не так давно їздив у Москву в гості до колишнього одноклубника Квінсі Промеса, конкуруватиме за місце у старті з Тете. Екс-вінгер Шахтаря теж нещодавно став гравцем Галатасарая, але "гірники" не збираються здаватися і втрачати бразильця безкоштовно.