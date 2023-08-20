Чемпион Турции объявил о переходе 30-летнего Хакима Зиеша. Марокканец перебрался из Челси на правах годовой аренды, сообщает официальный Twitter турецкого клуба.

Шахтер требует дисквалификации Тете и санкций против Галатасарая – источник назвал главный аргумент "горняков"

Вингер выступал за лондонцев с 2020 года, перейдя из Аякса за 40 миллионов евро. Сыграл 107 матчей, забил 14 голов и отдал 13 ассистов. Зимой был близок к переходу в ПСЖ, но сделка сорвалась.

В Стамбуле Зиеш, который не так давно ездил в Москву в гости к бывшему одноклубнику Квинси Промесу, будет конкурировать за место в старте с Тете. Экс-вингер Шахтера тоже недавно стал игроком Галатасарая, но "горняки" не собираются сдаваться и терять бразильца бесплатно.