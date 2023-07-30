Чемпіони Туреччини офіційно підтвердили викуп 30-річного аргентинця у ПСЖ.

Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе, – Mirror

Галатасарай вже звично розкриває усі фінансові подробиці угоди. ПСЖ отримає 10 млн євро чотирма траншами (самі парижани 4 роки тому заплатили Інтеру 50 млн). Ікарді підписав контракт на 3 сезони, за кожен з яких зароблятиме по 6 млн євро "чистими".

Минулий сезон нападник відіграв за Галатасарай в оренді – 26 матчів, 23 голи та 8 асистів. Команда виграла "золото" турецької Суперліги і виступає у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... ??



Yuvana hoş geldin Mauro Icardi! 9️⃣#PartyMustGoOn pic.twitter.com/9zdd5ifNAt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?