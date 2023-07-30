Галатасарай офіційно викупив Ікарді – турки не приховують заробітки форварда і компенсацію ПСЖ
15:14 - Читать на русском
Галатасарай остаточно закрив перехід нападника Мауро Ікарді.
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Галатасарай вже звично розкриває усі фінансові подробиці угоди. ПСЖ отримає 10 млн євро чотирма траншами (самі парижани 4 роки тому заплатили Інтеру 50 млн). Ікарді підписав контракт на 3 сезони, за кожен з яких зароблятиме по 6 млн євро "чистими".
Минулий сезон нападник відіграв за Галатасарай в оренді – 26 матчів, 23 голи та 8 асистів. Команда виграла "золото" турецької Суперліги і виступає у кваліфікації Ліги чемпіонів.
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