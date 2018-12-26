Габовда – про футболку Кононова з Путіним: Я дуже сердився на нього, це величезний косяк з його боку

Колишній нападник Карпат Юрій Габовда розповів про своє відношення до Олега Кононова.

"Зараз про Кононова розповідають всяке, але я не можу про цю людину сказати щось погане. Саме він дав мені путівку у великий футбол, довірив місце на полі в матчі УПЛ. Кононов – цікава людина, професіонал з великої літери. Мені подобалися його тренування, його ставлення до підопічних і той малюнок гри, який він прищеплював Карпатам. Звичайно, величезний мінус Кононову за футболку з Путіним. Я дуже сердився на нього.

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Це мені дуже не сподобалося. Величезний косяк з його боку. Не знаю справжніх мотивів такого вчинку. Можливо, тренера підставили. Але якщо брати до уваги його період у Карпатах – жодна людина не скаже про Кононова щось погане.

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Далеко не всі удостоюються звання "Почесного громадянина Львова". Це про щось та й свідчить. Раніше вітав Георгійовича з Днем народження та іншими святами. Останні 2-3 роки вже не спілкуємося", – сказав Габовда в інтерв’ю "Футбол 24".

Читайте повну версію інтерв’ю з Юрієм Габовдою: "Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим