Габовда: Не уявляю, як у такій ситуації можна їхати в Росію, з якими очима потім повертатись?

Український нападник угорського Халадаша Юрій Габовда розповів, чи зміг би поїхати грати в Росію.

"Не уявляю, як у такій ситуації можна їхати в Росію, щоб там виступати. Особисто для мене це стало б катастрофою. З якими очима потім повертатися в Україну? Тут – мої друзі і фанати, з якими я виростав із самісінького дитинства. Для мене це значно важливіше, ніж поїхати в Росію, щоб заробити гроші. Усіх грошей не заробиш, та й у житті вони відіграють не найважливішу роль.

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Найважливіше – здоров’я, а гроші можна заробити в Україні, або деінде за кордоном. Угорщина, Польща, Білорусь – світ широкий. Але люди готові заради заробітку їхати навіть в Росію…

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Для мене це – закрита тема. От 6-7 років тому я б ставився до цього адекватно – між обома країнами були нормальні стосунки. Хоча… Навіть тоді у мене не виникало бажання грати у російському чемпіонаті", – сказав Габовда в інтерв’ю "Футбол 24".

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