Футбольне єднання українців світу

18 липня на НТК ім. В. Баннікова відбувся товариський матч між командами Спілки української молоді США та столичного ФК "Поділ".

Захід є частиною всеукраїнського футбольного туру юних представників української діаспори США "На крилах дружніх змагань II". Проект відбувається за ініціативи об’єднання українських громад "Четверта хвиля" і за підтримки Української асоціації футболу.

Футбольний тур "На крилах дружніх змагань" проводиться в Україні вже вдруге. Метою заходу є не тільки популяризація улюбленої гри мільйонів, здорового способу життя, а й зміцнення товариських відносин між Україною та української діаспорою США. Зокрема, у рамках цього туру юні американські українці мають змогу не тільки пограти у футбол з однолітками в Ірпені та Києві, а й познайомитися зі своєю історичною батьківщиною, її культурою та звичаями.

Особливі емоції в гостей викликав візит до Будинку футболу, де їх зустрічали перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, заступник міністра молоді та спорту Микола Мовчан, голова комісії НОК Василь Короленко й заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні Майкл Хакетт. Окрім екскурсії Будинком футболу, гості мали змогу побачити кубок чемпіонів світу, який здобула юнацька збірна України U-20, і зробити з ним фото на згадку.

"Ми надзвичайно вдячні за гостинність і теплий прийом, який нам організували в Україні. Дуже приємно побувати на нашій історичній батьківщині, особисто познайомитися з тутешнім життям і нашими земляками. Радий, що нас об’єднує футбол, надаючи можливість зустрітися тут і знайти нових друзів. Цей візит надовго залишиться в пам’яті юних американських українців, які відтепер наочно знатимуть, звідки їхнє коріння", – зазначив у своєму вітальному слові координатор Спілки української молоді США Михайло Томашевський.

Важливість футбольного єднання українців із різних континентів відзначив також Майкл Хакетт: "Футбол – це найкращий спосіб об’єднати людей. У таких товариських матчах ви отримуєте гарні уроки лідерства, командної гри, взаємоповаги та підтримки один одного. Дякую вам за участь у такому чудовому заході та бажаю успіхів і перемог".

"Для нас велика приємність вітати вас у Будинку футболу, і я радий передати вам найщиріші вітання від президента УАФ Андрія Павелка, який зараз перебуває з робочим візитом в США, в Вашингтоні, та національної збірної України, – зазначив у своєму виступі Вадим Костюченко. – Ми підтримуємо тісні стосунки з Федерацією футболу США. Зокрема, минулого року в нас у гостях побував президент федерації Карлос Кордейро, який разом із колегами з Канади та Мексики презентував спільну заявку на проведення чемпіонату світу 2026 року. Україна підтримала її, і нам надзвичайно приємно, що це свято футболу відбудеться на ваших стадіонах! Також ми зацікавлені в реалізації спільних програм із розвитку футболу, обміні досвідом і проведенні товариських матчів між нашими юнацькими збірними". На думку першого віце-президента УАФ, символічним є той факт, що юнацька збірна України U-20 і жіноча збірна США в один рік вибороли золоті медалі чемпіонів світу.

Вадим Костюченко відзначив важливість єднання українців усього світу, у тому числі навколо футболу: "Саме завдяки футболу нам вдається долати океани й великі відстані. Ми будемо раді співпраці на різних футбольних напрямках – від дитячого футболу й до матчів за участі нашої збірної серед ветеранів, яка вже бувала у США. Бажаю вам особистих перемог і успіхів".

На згадку про зустріч Вадим Костюченко презентував гостям ексклюзивний м’яч з автографами всіх українських чемпіонів світу-2019 та вимпел УАФ. Натомість Михайло Томашевський подарував УАФ книгу про діяльність Спілки української молоді США та вимпел організації, в емблемі якої поєднано державні символи України та США. Після завершення заходу учасники зустрічі зробили спільне фото на згадку.

Нагадаємо, що минулого року за підтримки Української асоціації футболу в Ірпені відбувся VІІ Чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд (його переможцем стала збірна українців Австрії).