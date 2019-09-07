Френкі де Йонг відзначився своїм першим голом за збірну Нідерландів

Хавбек Барселони відкрив лік своїм голам за рідну національну збірну.

Френкі де Йонг відзначився своїм першим голом у складі збірної Нідерландів, інформує твіттер Євро-2020.

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22-річний хавбек зрівняв рахунок у матчі євровідбору проти збірної Німеччини. Де Йонг вміло обробив подачу Бабеля з лівого флангу і легко розібрався з Мануелем Нойєром – 1:1. Цей гол став початком вражаючого камбеку підопічних Рональда Кумана, який закінчився перемогою з рахунком 4:2.

Завдяки своїй перемозі "помаранчеві" скоротили відставання від "бундестім" до трьох очок, при цьому у голландців залишається одна гра в запасі.

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