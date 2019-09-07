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Френкі де Йонг відзначився своїм першим голом за збірну Нідерландів

06:00 168 Читать на русском
Френкі де Йонг відзначився своїм першим голом за збірну Нідерландів
Френкі де Йонг / Твіттер збірної Нідерландів

Хавбек Барселони відкрив лік своїм голам за рідну національну збірну.

9’ Серж Гнабрі
73’ Тоні Кроос
 
Френкі де Йонг 59’
Йонатан Та 66’
Доніелл Мален 79’
Джорджініо Вейналдум 90+1’
9’ Серж Гнабрі
59’ Френкі де Йонг
66’ Йонатан Та
73’ Тоні Кроос
79’ Доніелл Мален
90+1’ Джорджініо Вейналдум

Френкі де Йонг відзначився своїм першим голом у складі збірної Нідерландів, інформує твіттер Євро-2020.

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22-річний хавбек зрівняв рахунок у матчі євровідбору проти збірної Німеччини. Де Йонг вміло обробив подачу Бабеля з лівого флангу і легко розібрався з Мануелем Нойєром – 1:1. Цей гол став початком вражаючого камбеку підопічних Рональда Кумана, який закінчився перемогою з рахунком 4:2.

Завдяки своїй перемозі "помаранчеві" скоротили відставання від "бундестім" до трьох очок, при цьому у голландців залишається одна гра в запасі.

Євро-2020: Нідерланди на виїзді перемогли Німеччину у неймовірному матчі з шістьма голами

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Теги
Євро-2020 Німеччина - Нідерланди Барселона Барселона Нідерланди Нідерланди Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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