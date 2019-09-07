Фрэнки де Йонг отличился своим первым голом за сборную Нидерландов

Хавбек Барселоны открыл счет своим голам за родную сборную.

Фрэнки де Йонг отличился своим первым голом в составе сборной Нидерландов, информирует твиттер Евро-2020.

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22-летний хавбек сравнял счет в матче евроотбора против сборной Германии. Де Йонг умело обработал подачу Бабеля с левого фланга и легко разобрался с Мануэлем Нойером – 1:1. Этот гол стал началом впечатляющего камбэка подопечных Рональда Кумана, который закончился победой со счетом 4:2.

Благодаря своей победе "оранжевые" сократили отставание от "бундестим" до трех очков, при этом у голландцев остается одна игра в запасе.

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