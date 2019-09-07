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Фрэнки де Йонг отличился своим первым голом за сборную Нидерландов

06:00 60 Читати українською
Фрэнки де Йонг отличился своим первым голом за сборную Нидерландов
Фрэнки де Йонг / Твиттер сборной Нидерландов

Хавбек Барселоны открыл счет своим голам за родную сборную.

9’ Серж Гнабри
73’ Тони Кроос
 
Фрэнки де Йонг 59’
Йонатан Та 66’
Дониэлл Мален 79’
Джорджиньо Вейналдум 90+1’
9’ Серж Гнабри
59’ Фрэнки де Йонг
66’ Йонатан Та
73’ Тони Кроос
79’ Дониэлл Мален
90+1’ Джорджиньо Вейналдум

Фрэнки де Йонг отличился своим первым голом в составе сборной Нидерландов, информирует твиттер Евро-2020.

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22-летний хавбек сравнял счет в матче евроотбора против сборной Германии. Де Йонг умело обработал подачу Бабеля с левого фланга и легко разобрался с Мануэлем Нойером – 1:1. Этот гол стал началом впечатляющего камбэка подопечных Рональда Кумана, который закончился победой со счетом 4:2.

Благодаря своей победе "оранжевые" сократили отставание от "бундестим" до трех очков, при этом у голландцев остается одна игра в запасе.

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Теги
Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Евро-2020 Германия - Нидерланды Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды
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