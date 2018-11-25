Фрайбург втратив перемогу над Вердером: 12-й тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 12 туру Бундесліги Вердер на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Фрайбургом. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 12 тур

Фрайбург – Вердер – 1:1

Голи: Вальдшмідт, 42, (пен) – Аугустінссон, 90+2

Фрайбург втратив перемогу над Вердер. Рахунок в зустрічі відкрив Вальдшмідт, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму. Однак Аугустінссон вже в компенсований час врятував нічию для бременців.

Після цього матчу Фрайбург набрав 14 очок і лишився на 11 позиції, Вердер з 18 пунктами лишився на 7 місці.