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Фрайбург втратив перемогу над Вердером: 12-й тур Бундесліги, матчі неділі

18:31 36 Читать на русском
Фрайбург втратив перемогу над Вердером: 12-й тур Бундесліги, матчі неділі
Фрайбург –Вердер –1:1 / соцмережі

В матчі 12 туру Бундесліги Вердер на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Фрайбургом. Рахунок та звіт матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 12 тур

Фрайбург – Вердер – 1:1

Голи: Вальдшмідт, 42, (пен) – Аугустінссон, 90+2

Фрайбург втратив перемогу над Вердер. Рахунок в зустрічі відкрив Вальдшмідт, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму. Однак Аугустінссон вже в компенсований час врятував нічию для бременців.

Після цього матчу Фрайбург набрав 14 очок і лишився на 11 позиції, Вердер з 18 пунктами лишився на 7 місці.

Німеччина12 турМАҐЕ СОЛАР Штадіон (Фрайбурґ)

Фрайбург - Вердер: Неділя 25 листопада 2018

Фрайбург
Матч завершено
1 : 1
Вердер
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Німеччина Фрайбург - Вердер Фрайбург Фрайбург Вердер Вердер
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