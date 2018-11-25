Фрайбург втратив перемогу над Вердером: 12-й тур Бундесліги, матчі неділі

Україна — 20:07 1701
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Олександрія – Динамо: 2 голи, видовищний футбол від обох команд
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Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 19:25 2221
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Тактична революція: екс-зірка Барселони пропонує шалену схему 2-7-2 і зазіхає на посаду наставника ПСЖФранція — 18:53 2677
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Чорноморець здобув вольову перемогу над Арсеналом-КиївУкраїна — 18:51 1978
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"Від Вест Хема отримали перший транш за трансфер Ярмоленка, від Динамо грошей ще немає", – директор ДЮСШ ЮністьДруга ліга — 18:16 617
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