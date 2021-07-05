Французька збірна провела Євро-2020 далеко не в ідеальному психологічному стані.

Конфлікти траплялися прямо під час програного матчу проти Швейцарії у 1/8 фіналу, повідомляє Le Parisien.

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Зокрема, з'ясовувати стосунки на полі вирішили Погба, Варан та Павар. Ще за рахунку 3:1 на свою користь захисник Баварії у розмові з центрбеком Реала обурився відсутністю допомоги в обороні від представника Манчестер Юнайтед. Варан озвучив ці претензії Погба, але той не збирався приймати критику. Розлючений Поль підійшов до Павара і запитав: "Що ти сказав!?".

Суперечку якось вдалося владнати, проте підсумкова поразка і виліт з Євро не додали злагоди в роздягальні французів. Кіліан Мбаппе став єдиним невдахою серії пенальті, подарувавши Швейцарії путівку в чвертьфінал.

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