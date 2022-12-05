Французька федерація футболу хотіла довести, що суддівська бригада порушила протокол VAR під час визначення законності гола Антуана Грізманна.

На останній хвилині компенсованого часу Антуан Грізманн за рахунку 0:1 забив у ворота збірної Тунісу в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022, проте взяття воріт не було зараховано через офсайд.

На французькому телебаченні показали, що матч Туніс – Франція завершився з рахунком 1:1

Головний суддя Метью Конгер особисто дивився відеоповтор, щоб визначити, чи перебував Грізманн в активному положенні поза грою. У результаті арбітр вирішив скасувати гол.

Франція після матчу намагалася змусити ФІФА зарахувати гол Грізманна, оскільки довела: суддівська бригада порушила протокол VAR під час визначення законності голу збірної Франції. Про це повідомляє ESPN.

Справа в тому, що після голу Грізманна суддя одразу ж дав фінальний свисток. Французька федерація футболу намагалася довести, що перегляд відеоповтору та скасування будь-якого рішення після цього не мав юридичної сили.

Дисциплінарний комітет ФІФА відхилив протест. У правилах футболу чітко сказано, що у разі помилки арбітрів під час використання VAR результат матчу залишається чинним, а суддівське рішення не підлягає перегляду.

Перемога Тунісу з рахунком 1:0 залишилася в силі.

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