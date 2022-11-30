Трансляцію було завершено до того, як головний арбітр зустрічі скасував гол Антуана Грізманна.

Французький телеканал TF1 завершив трансляцію матчу до рішення головного арбітра Меттью Конджера скасувати гол Антуана Грізманна на восьмій компенсованій до другого тайму хвилині. Про це повідомляє Le Figaro.

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Таким чином, французькі вболівальники могли подумати, що матч Туніс – Франція завершився з рахунком 1:1.

Насправді Конджер після фінального свистка вирушив до моніторів, щоб подивитися відеоповтор з голом Грізманна. За підсумками перегляду суддя скасував взяття воріт.

Матч Туніс – Франція завершився з рахунком 1:0.

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