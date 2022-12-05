Французская федерация футбола хотела доказать, что судейская бригада нарушила протокол VAR при определении законности гола Антуана Гризманна.

На последней минуте компенсированного времени Антуан Гризманн при счёте 0:1 забил в ворота сборной Туниса в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

На французском телевидении показали, что матч Тунис – Франция завершился со счётом 1:1

Главный судья Мэтью Конгер лично смотрел видеоповтор, чтобы определить, находился ли Гризманн в активном положении вне игры. В итоге арбитр принял решение отменить гол.

Франция после матча пыталась заставить ФИФА засчитать гол Гризманна, поскольку доказала: судейская бригада нарушила протокол VAR при определении законности гола сборной Франции. Об этом информирует ESPN.

Дело в том, что после гола Гризманна судья сразу же дал финальный свисток. Французская федерация футбола пыталась доказать, что просмотр видеоповтора и отмена какого-либо решения после этого не имела юридической силы.

Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил протест. В правилах футбола четко сказано, что в случае ошибки арбитров при использовании VAR результат матча остаётся в силе, а судейское решение не подлежит пересмотру.

В итоге победа Туниса со счётом 1:0 осталась в силе.

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