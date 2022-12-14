Збірна Франції поборються з Марокко за право зіграти у фіналі катарського Мундіалю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2022, 1/2 фіналу

14 грудня, 21:00, м. Ель Хаур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Як же швидко минає час. Ще недавно фани обговорювали фіаско Катару з Еквадором нудились від "нулівки" марокканців з хорватами та розмірковували над критичними проблемами Франції – а сьогодні ми вже готуємось до останньої битви за фінал. На стадіоні Аль-Байт, виконаному у вигляді намету пустельних кочовиків, визначиться суперник Аргентини у вирішальному матчі за статус чемпіона світу.

Поєдинок між збірними Франції та Марокко ще до стартового свистка викрутив напругу в Європі на максимум. Через загрозу масових заворушень у Амстердамі, Утрехті, Гаазі та Роттердамі вирішили не демонструвати матч на великих екранах. У Парижі вчора було заарештовано 74 фанати, які трощили машини на Єлисейських полях і розбивали вітрини – як наслідок, сьогодні на вулицях патрулюватимуть 2 тисячі поліцейських.

Тим часом Емануель Макрон прилетів у Катар, аби особисто підтримати "Ле Бльо". Його рішення розкритикували деякі депутати, адже таким чином Франція опосередковано надає підтримку Катару. Головний тренер Марокко, своєю чергою, відбивався від претензій ЗМІ про низький відсоток володіння м'ячем – а його колега Ерве Ренар (коуч Саудівської Аравії) заявив, що підтримає "атлаських левів" попри своє французьке громадянство.

Арабський світ і Аргентина сьогодні за Марокко

Словом, поза межами футбольного поля весело вже зараз, а от чи буде настільки ж цікаво по ходу самої гри? Команда Валіда Реграгі навряд чи цього бажала б.

Стихія збірної Марокко – це низові матчі у невисокому темпі, без ривків суперника за спину та без притискання до власних воріт. Африканці дійшли до півфіналу із середнім володінням 31,3%, що є рекордом для чемпіонатів світу, однак при цьому вони пропустили всього один автогол. І це у матчах проти Хорватії, Канади, Бельгії, Іспанії та Португалії!

Гра "атлаських левів" без м'яча викликає захоплення. Протягом більшої частини матчів збірна Марокко навіть не оборонялася у штрафному – колектив працював у середньому блоці.

Дистанції між гравцями у ньому були майже ідеальними. Будь-який футболіст суперника в центрі поля постійно опинявся в чисельній меншості, а розірвати блок через фланги не вдавалося через надзвичайно потужну гру фулбеків (особливо це стосується Хакімі).

Величезну роль в стабільності системи відіграє Амрабат, який зачищає простір між лініями і на якого вже націлився Ліверпуль. Головна ж сила Марокко полягає в якості перебудов у середньому блоці – команда майже не помиляється. За потреби ж "атлаські леви" переходять на схему 5-4-1, опускаючись в низький блок. Досі цей підхід працював ефективно.

Підопічні Валіда Реграгі залишаються небезпечними і при контратаках. Вони настільки ж командні й злагоджені, як і оборона – чого лише коштує гол у ворота Португалії, коли за 48 секунд було проведено 15 передач і три переведення з флангу на фланг. До гольової атаки було залучено 9 футболістів. Здебільшого, контри збірної Марокко пов'язані з вмиканнями фулбеків, причому лівий частіше дає ширину, а правий зміщується у напівфланг і формує трикутники.

The final 8 of the World Cuppic.twitter.com/FRhglhq8Gv — Troll Football (@TrollFootball) December 9, 2022

Втім, сьогодні африканцям доведеться вирішити найважче тактичне завдання на катарському Мундіалі. Збірна Франції якісно працює між лініями завдяки переміщенням Грізманна й Жиру, а у "атлаських левів" травмувались два ключових центрбеки. До того ж, у "Ле Бльо" потужні фланги, на які можна запускати діагоналі й звідки можна подавати на Олів'є – проти середнього блоку ця зброя в теорії є найкращою.

Щось схоже намагалися виконати португальці, які в другому таймі перейшли на гру в два нападники. Валід Реграгі парирував відходом у блок 5-4-1, сівши у "автобус". Тоді це спрацювало, але подібний режим суттєво підвищує навантаження на оборону – простору в центрі поля та часу в першій фазі атак суперника стає значно більше.

Африканці протягом всього чемпіонату старанно уникали таких ситуацій, намагаючись відтягнути неминучий перехід на якомога пізніший відрізок зустрічі. Франція ж занадто сильна, а кадрові проблеми Марокко занадто серйозні, тож з великою ймовірністю Валіду Реграгі доведеться паркувати примітивний "автобус" з перших же хвилин.

І базовий варіант, і альтернативний є дуже небезпечними для "атлаських левів", тож сьогодні їм буде важко. Але хто казав, що битва за півфінал має бути простою?

Хоча хто його знає? Франція – команда прагматична. У чвертьфінальній зустрічі проти Англії "гальскі півні" виглядали менш активно за суперника, створивши зовсім невеличку кількість моментів і цілком заслуживши на овертайми. Перемога над "трьома левами" в основний час була зроблена на класі, адже підопічні Дідьє Дешама вмикалися рівно на ті відрізки, коли це було потрібно.

Забивши ранній гол, команда сіла в оборону – а пропустивши з пенальті, французи пішли уперед і забили вдруге (після чого знову стали захищати результат). "Ле Бльо" продемонстрували неймовірну ефективність, але в цій ідилії було кілька "але".

По-перше, Франція доволі погано захищались. Англійці користувались дисбалансом у структурі чинних чемпіонів світу, розкриваючи їхню оборону через фланг Мбаппе. Кіліан завжди залишається у високій позиції, Тео Ернандес теж орієнтований на атаку (і слабкий в обороні), а Рабйо не встигав або не міг накрити усіх опонентів у даній зоні.

Ця проблема нікуди не зникне, тож у Хакімі, Зієша та Унаї буде прекрасна можливість покарати "гальських півнів" на контратаці.

По-друге, блиск Франції в позиційному наступі великою мірою ґрунтується на феноменальному Грізманні. Антуана цілком мона назвати найкращим футболістом на катарському Мундіалі. За показником очікуваної небезпеки для воріт, створеної передачами, універсал з Атлетіко є найгострішим на ЧС-2022.

Він покриває практично всю площину поля, створюючи чисельні більшості й відкриваючи канали передач між лініями. Щонайважливіше, він дає Франції постійну безперервність дій – віддавши пас, "маленький принц" ніколи не залишається на місці. Гріззі вже біжить у наступну зону. Разом з тим, він завжди допомагає при обороні та в пресингу.

З одного боку, контролювати унікального гравця, у якого навіть сталої позиції немає, важко. З іншого – якщо марокканцям вдасться це зробити, фрацузьке просування м'яча втратить половину своєї сили. Втім, потужність "Ле Бльо" базується не тільки на Грізманні. Важливу роль відіграє і Дембеле, який дає команді ширину і є другим після Мессі гравцем за кількістю пасів під удар.

Франція сильно тяжіє до лівого флангу, змушуючи оборонний блок суперника зміщуватись у цю зону. Це залишає Усмана в ізоляціях. Він класно знаходить простір, відкривається під діагоналі й однаково ефективно протягує м'яч по флангу чи в центр. При цьому Кунде вміо підлаштовується під переміщення одноклубника, не дозволяючи розвинути контрвипад через зону Дембеле – та і сам Дембеле відпрацьовує в обороні до кінця.

Враховуючи ще й грамотні переміщення Жиру на чужій третині та ривки Тео з Мбаппе, взагалі не дивуєшся ефективності Франції на ЧС-2022. Олів'є вже став найкращим бомбардиром в історії збірної, а Мбаппе у Катарі лідирує за залученістю до ударних атак і є найкращим бомбардиром (5 голів). Втім, статистика у "Ле Бльо" далеко не топова.

Сила збірної Франції криється не у кількісних показниках, а гнучкості та балансі між прагматизмом та агресією. За потреби "гальські півні" не гребують віддавати м'яч супернику й пасивно чекати на помилку у схемі 4-4-2, навіть якщо це скромна Польща. Для підопічних Дідьє Дешама це просто ще один метод розкриття оборони – вони здатні порвати будь-кого і в позиційній атаці, і на перехідних фазах.

Саме тому за Марокко сьогодні лячно. Тим не менш, кожен матч є окремою історією, а невразливою французьку збірну не назвати. Просто ще ніхто не зміг скористатись її вадами у повній мірі.

Кадрова ситуація

Неймовірно, але у спекотному Катарі футболісти вже не перший раз підхоплюють застуду. От і французи не наї нарвались – прихворіли Рабйо та Упамекано. Вони пропустили останнє тренування. Дайо скаржився лишень на біль у горлі, тож його поява на полі здається досить вірогідною.

В протилежному випадку його замінить Конате, а замість Адріена може вийти Фофана. Крім того, Чуамені пошкодив гомілку на тренуванні й відправився на процедуру, але повідомляється про його готовність зіграти з Марокко. Дискваліфікованих у складі "Ле Бльо" немає.

У збірної Марокко проблеми ще серйозніші. У матчі проти Португалії травмувався центрбек і капітан Саїсс, а його партнер по позиції – Агерд – пропускав той чвертьфінал (і теж через травму). Їхня участь у битві з французами перебуває під величезним сумнівом.

Через дискваліфікацію у півфіналі не зіграє форвард Шедіра. Зате від пошкодження встиг відновитись лівий фулбек Мазруаї.

Орієнтовні склади на матч Франція – Марокко

Франція: Льоріс – Кюнде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес – Фофана, Чуамені – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Марокко: Буну – Хакімі, Бенун, Ель-Ямік, Мазрауї – Амрабат – Зієш, Унаї, Амалла, Буфаль – Ен-Несірі

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери очікувано ставлять на чинних чемпіонів світу. Важко з ними не погодитись – Франція є безумовним фаворитом півфіналу. Тим не менш, у яскравий винос арабсько-африканської надії не віриться.

Існують великі сумніви у здатності забити марокканцям "з наскоку", як це часто роблять "гальські півні" на старті зустрічі. Коли ж це не вдається, Франція переходить на доволі прагматичний режим гри. Команда Валіда Реграгі при цьому здається достатньо міцною, аби не провалитись у стилі Хорватії.

Можливо, Марокко навіть скористається вільним простором на фланзі Мбаппе, забивши гол. Можливо, навіть вдасться дотягнути до овертаймів, однак більш вірогідною здається перемога "Ле Бльо". Причини вже описували вище – підопічні Дідьє Дешама занадто потужні, занадто гнучкі в організації гри й занадто круто працюють між лініями. У африканців же немає ключових центрбеків, що дуже небезпечно в контексті боротьби проти Жиру.

Нам всім хочеться сенсації. На чемпіонаті світу вона можлива у кожному матчі, але логіка підказує ставити на перемогу Франції. Об'єктивно, "гальські півні" не тільки сильніше – вони ще й заслуговують на фінал. І вони там будуть.