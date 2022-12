Чемпіонат світу 2022, 1/2 фіналу

14 грудня, 21:00, м. Ель Хаур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Як же швидко минає час. Ще недавно фани обговорювали фіаско Катару з Еквадором нудились від "нулівки" марокканців з хорватами та розмірковували над критичними проблемами Франції – а сьогодні ми вже готуємось до останньої битви за фінал. На стадіоні Аль-Байт, виконаному у вигляді намету пустельних кочовиків, визначиться суперник Аргентини у вирішальному матчі за статус чемпіона світу.

Поєдинок між збірними Франції та Марокко ще до стартового свистка викрутив напругу в Європі на максимум. Через загрозу масових заворушень у Амстердамі, Утрехті, Гаазі та Роттердамі вирішили не демонструвати матч на великих екранах. У Парижі вчора було заарештовано 74 фанати, які трощили машини на Єлисейських полях і розбивали вітрини – як наслідок, сьогодні на вулицях патрулюватимуть 2 тисячі поліцейських.

Тим часом Емануель Макрон прилетів у Катар, аби особисто підтримати "Ле Бльо". Його рішення розкритикували деякі депутати, адже таким чином Франція опосередковано надає підтримку Катару. Головний тренер Марокко, своєю чергою, відбивався від претензій ЗМІ про низький відсоток володіння м'ячем – а його колега Ерве Ренар (коуч Саудівської Аравії) заявив, що підтримає "атлаських левів" попри своє французьке громадянство.

Арабський світ і Аргентина сьогодні за Марокко

Словом, поза межами футбольного поля весело вже зараз, а от чи буде настільки ж цікаво по ходу самої гри? Команда Валіда Реграгі навряд чи цього бажала б.

Стихія збірної Марокко – це низові матчі у невисокому темпі, без ривків суперника за спину та без притискання до власних воріт. Африканці дійшли до півфіналу із середнім володінням 31,3%, що є рекордом для чемпіонатів світу, однак при цьому вони пропустили всього один автогол. І це у матчах проти Хорватії, Канади, Бельгії, Іспанії та Португалії!

Гра "атлаських левів" без м'яча викликає захоплення. Протягом більшої частини матчів збірна Марокко навіть не оборонялася у штрафному – колектив працював у середньому блоці.

Дистанції між гравцями у ньому були майже ідеальними. Будь-який футболіст суперника в центрі поля постійно опинявся в чисельній меншості, а розірвати блок через фланги не вдавалося через надзвичайно потужну гру фулбеків (особливо це стосується Хакімі).

Величезну роль в стабільності системи відіграє Амрабат, який зачищає простір між лініями і на якого вже націлився Ліверпуль. Головна ж сила Марокко полягає в якості перебудов у середньому блоці – команда майже не помиляється. За потреби ж "атлаські леви" переходять на схему 5-4-1, опускаючись в низький блок. Досі цей підхід працював ефективно.

Підопічні Валіда Реграгі залишаються небезпечними і при контратаках. Вони настільки ж командні й злагоджені, як і оборона – чого лише коштує гол у ворота Португалії, коли за 48 секунд було проведено 15 передач і три переведення з флангу на фланг. До гольової атаки було залучено 9 футболістів. Здебільшого, контри збірної Марокко пов'язані з вмиканнями фулбеків, причому лівий частіше дає ширину, а правий зміщується у напівфланг і формує трикутники.

