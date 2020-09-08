Франція – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
У 2-му турі Ліги націй УЄФА збірна Франції на власному полі приймає команду Хорватії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Франція – Хорватія розпочався о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на каналі "Футбол 1", натомість "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію матчу.
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Стартові склади команд:
Франція: Льоріс – Упамекано, Лангле, Ернандес – Сіссоко, Канте, Н'зонзі, Ф. Менді – Грізманн – Бен Єддер, Марсьяль
Хорватія: Ліваковіч – Уремовіч, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк – Ковачіч, Брозовіч, Влашіч – Ребіч, Крамаріч, Перішіч
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