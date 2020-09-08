Франция – Хорватия: стартовые составы на матч Лиги наций
Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная Франции на своем поле принимает команду Хорватии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Франция – Хорватия начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно посмотреть на канале "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Стартовые составы команд:
Франция: Льорис – Упамекано, Лангле, Эрнандес – Сиссоко, Канте, Н'зонзи, Ф. Менди – Гризманн – Бен Йеддер, Марсьяль
Хорватия: Ливакович – Уремович, Ловрен, Чалета-Цар, Мельняк – Ковачич, Брозович, Влашич – Ребич, Крамарич, Перишич
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