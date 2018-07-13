Франція – Хорватія: де дивитись онлайн фінального матчу ЧС-2018

Франція та Хорватія зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Фінальний матч чемпіонату світу-2018 Франція – Хорватія відбудеться 15 липня у Москві на стадіоні Лужники. Початок гри – 18:00 за київським часом.

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Матч Франція – Хорватія дивитись онлайн можна на каналі Інтер, починаючи з 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, обидві команди посіли перше місце у своїх групах. В 1/8 та 1/4 фіналу Франція вибила Аргентину та Уругвай відповідно, а Хорватія на цих же стадіях залишила за бортом турніру Данію та Росію.

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В 1/2 фіналу чемпіонату світу збірна Хорватії у додатковий час здолала Англію (2:1), а Франція мінімально перемогла Бельгію (1:0).

Раніше Франція та Хорватія провели між собою 5 матчів: французи тріумфували тричі, ще 2 рази була зафіксована нічия. Хорвати ще жодного разу не перемагали Францію.

Востаннє команди зустрічались ще у 2011 році в товариському поєдинку. Тоді була зафіксована нічия 0:0.