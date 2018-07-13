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Франция – Хорватия: где смотреть онлайн финального матча ЧМ-2018

19:16 35 Читати українською
Франция – Хорватия: где смотреть онлайн финального матча ЧМ-2018
Франция – Хорватия: где смотреть онлайн финального матча чемпионата мира-2018

Франция и Хорватия встретятся в финале чемпионата мира-2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия состоится 15 июля в Москве на стадионе Лужники. Начало игры – 18:00 по киевскому времени.

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Матч Франция – Хорватия смотреть онлайн можно на канале Интер, начиная с 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, обе команды заняли первое место в своих группах. В 1/8 и 1/4 финала Франция выбила Аргентину и Уругвай соответственно, а Хорватия на этих же стадиях оставила за бортом турнира Данию и Россию.

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В 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии в дополнительное время одолела Англию (2:1), а Франция минимально победила Бельгию (1:0).

Ранее Франция и Хорватия провели между собой 5 матчей: французы триумфовали трижды, еще 2 раза была зафиксирована ничья. Хорваты еще ни разу не побеждали Францию.

Последний раз команды встречались еще в 2011 году в товарищеском поединке. Тогда была зафиксирована ничья 0:0.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
21
час
:
47
мин
Хорватия
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Франция Франция ЧМ 2018 Франция - Хорватия Хорватия Хорватия Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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:
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