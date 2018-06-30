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Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

16:52 2186 Читать на русском
Франція – Аргентина: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Франція – Аргентина: стартові склади на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2018

Франція та Аргентина посперечаються за путівку у чвертьфінал Чемпіонату світу 2018. Дідьє Дешам та Хорхе Сампаолі оголосили склади на матч. Лінк на онлайн-трансляцію Франція – Аргентина в цій же новині.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2018 Франція – Аргентина стартує о 17:00 за київським часом. Французи на груповому етапі посіли 1-е місце, з мінімальним рахунком здолавши Австралію і Перу та видавши першу нульову нічию турніру в поєдинку з Данією.

Франція – Аргентина – відео голів

Мессі та Ко своє місце у плей-офф вигризали на останніх хвилинах матчу з Нігерією. Власне, це і була єдина перемога Аргентини у групі (ще аргентинці пережили розгром від Хорватії і стали єдними, хто подарував нічию Ісландії), але вона принесла команді Сампаолі друге місце.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 зустрінеться з Уругваєм або Португалією, які зіграють о 21:00.

Франція – Аргентина: онлайн-трансляція

Франція: Льоріс (к) – Павар, Варан, Умтіті, Ернандес – Погба, Канте – Мбаппе, Грізманн, Матюйді – Жиру.

Аргентина: Армані – Меркадо, Отаменді, Рохо, Тальяфіко – Перес, Маскерано, Банега – Павон, Мессі (к), Ді Марія.

Франція – Аргентина: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція

live 34'
1 : 0
Аргентина
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ЧС 2018 Головне Франція - Аргентина Франція Франція Аргентина Аргентина
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