Чемпіонат світу-2022. 1/8 фіналу

4 грудня, 17:00. Доха, стадіон Аль-Тумама

Головний арбітр: Хесус Валенсуела (Венесуела)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Чинні чемпіони світу, попри серйозні кадрові проблеми, методично рухаються до захисту титулу. Франція гарантувала собі вихід у плей-офф достроково, тож Дешам у 3-му турі проти Тунісу вдався до відчутної ротації. Це, звісно, коштувало "триколірним" недешево – поразка з мінімальним рахунком і дві серії (6 перемог поспіль та 9 матчів без поразок), які обірвалися. Зате відновили сили і вбереглися від нових травм. Це зі стратегічної точки зору – найголовніше.

Гріє душу французам ще один факт. В останніх п’яти випадках, коли їхня команда добиралася 1/8 фіналу, вона обов’язково проходила далі. І рівень сьогоднішнього суперника – збірної Польщі – прямо натякає на прекрасну нагоду примножити приємну для себе традицію.

За Лєвандовскі і Ко ми, українці, вболіваємо всім серцем. Але потрібно визнати, що "Кадра" з величезними потугами пролізла у плей-офф, залишивши позаду збірні Мексики та Саудівської Аравії. Більш-менш переконливо вдалося зіграти проти останніх, а ось "ацтеків" наші сусіди обійшли лише завдяки кращій різниці м’ячів. І ось тут як ніколи доречно згадати внесок голкіпера Войцеха Щенсни, який потягнув уже два 11-метрових на цьому Мундіалі (зокрема – від Мессі) і відстояв два матчі з трьох "на нуль". Войцех ніколи не вражав високого рівня стабільністю. Від нього завше можна було очікувати "привозу". Але зараз чоловік української співачки видає просто-таки турнір всього свого життя.

Колектив Чеслава Міхнєвіча вражає сухим прагматизмом. За грою "Кадри" в атаці боляче дивитися. Упродовж трьох матчів "біло-червоні" лише 5 разів поцілили у площину воріт суперників. Безперечно, лідер нападу Роберт Лєвандовскі не надто виділяється з-поміж своїх побратимів – він звик до зовсім іншого стилю гри і стабільних зручних передач. Проте у воротах Аравії бомбардир все ж розписався, а Польща вперше з 1986 року зіграє у плей-офф чемпіонату світу. Заради такого успіху можна пробачити все – навіть "ганебну", "боягузливу" тактику.

Орієнтовні склади на матч Франція – Польща

Франція: Льоріс – Кунде, Упамекано, Варан, Т. Ернандес – Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе – Жиру

Польща: Щенсни – Кеш, Глік, Ківіор, Берешиньскі – Зєліньскі, Бєлік, Шиманскі, Франковскі – Лєвандовскі, Мілік

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Серед поляків тільки й розмов, що про Кіліана Мбаппе. Форвард "Ле Бльо" й справді на ходу, з хорошими шансами виграти бомбардирські перегони ЧС-2022. А висока швидкість парижанина практично напевно стане катастрофою для оборони "Кадри". Аркадіуш Мілік гірко жартує: "Щоб зупинити Кіліана, нам знадобляться мопеди". І, звісно, феноменальна реакція Щенсни.

Не варто забувати і про 36-річного Жиру. Він ударно розпочав турнір – дублем у ворота Австралії. Проти Данії "не пішло", а проти Тунісу ветеран відпочивав на лаві. Не зайве нагадати, що наступний гол Олів’є зробить його найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. Мотивація на Польщу просто зашкалюватиме! Ці фактори, а також очевидна різниця між двома командами у класі, роблять шанси наших сусідів на сенсацію вкрай низькими.

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