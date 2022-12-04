Франция и Польша встречаются в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Действующие чемпионы мира против команды, вышедшей в плей-офф Мундиаля впервые с 1986 года. Французы финишировали первыми в группе D, а Роберт Левандовски и Ко только благодаря удачному стечению обстоятельств и феноменальному Войцеху Щенсны заняли второе место квартета C и выползли в 1/8 финала.

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Матч Франция – Польша стартует в 17:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Дохе на арене Аль-Тумама. Победитель в четвертьфинале сыграет против сильнейшего в паре Англия – Сенегал. В субботу уже стала известна одна пара 1/4 финала. Аргентина померяется силами с Нидерландами.

Прямая трансляция поединка – на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы на матч Франция – Польша

Франция: Льорис – Кунде, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес – Чуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Польша: Щенсны – Кеш, Глик, Кивиор, Берешиньски – Крыховяк – Зелиньски, Камински, Шимански, Франковски – Левандовски.