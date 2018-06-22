Франція – Перу: післяматчева прес-конференція Дідьє Дешама

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями після матчу групого етапу ЧС-2018 проти Перу.

"Ми зробили все що потрібно для того, щоб здобути перемогу над командою Перу і вийти з групи.

ЧС-2018: Франція мінімально переграла Перу та вийшла з групи

У нас було більше можливостей в першому таймі, в другому ми не дуже добре працювали в нападі, нам довелося сконцентруватися на захисті. У першому таймі було багато хороших результатів, працювали в другому таймі, щоб закріпити його.

Що стосується Жиру, він давно грає в основі, у нього свій ігровий почерк. Його ігрова роль важлива, і він її чудово виконує. Також він добре взаємодіє з Грізманном. І коли його немає, ми помічаємо, наскільки він важливий для команди.

Грою задоволений не повністю. Нам не вдавалося довго контролювати м'яч і змушувати Перу сідати в глибоку оборону. Замість цього ми самі глибоко сиділи.

Але у нас дві перемоги за плечима. І в третьому матчі ми спробуємо перемогти. Ми граємо кожну гру, щоб закріпити за собою перше місце.

Мбаппе прекрасно зіграв. І Канте теж. Але найкращий гравець матчу в 90% випадків той, хто грає в атаці і забиває. Канте більше цікавить його внесок в гру команди.

Нам потрібно більше концентруватися на командній роботі. Система гри не так важлива, а важливо те, що ви робите з м'ячем. Ми грали щільно і агресивно сьогодні.

Прекрасно, що Мбаппе в такому молодому віці вже забиває на ЧС. Він гравець дуже високого рівня. Він може одночасно і атакувати, і допомагати обороні", – цитує Дешама ТАСС.