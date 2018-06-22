Франция – Перу: послематчевая пресс-конференция Дидье Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после матча группы этапа ЧМ-2018 против Перу.

"Мы сделали все что нужно для того, чтобы одержать победу над командой Перу и выйти из группы.

ЧМ-2018: Франция минимально переиграла Перу и вышла из группы

У нас было больше возможностей в первом тайме, во втором мы не очень хорошо работали в нападении, нам пришлось сконцентрироваться на защите. В первом тайме было много хороших результатов, работали во втором тайме, чтобы закрепить его.

Что касается Жиру, он давно играет в основе, у него свой игровой почерк. Его игровая роль важна, и он ее прекрасно исполняет. Также он хорошо взаимодействует с Гризманном. И когда его нет, мы замечаем, как он важен для команды.

Игрок удовлетворен не полностью. Нам не удавалось долго контролировать мяч и заставлять Перу садиться в глубокую оборону. Вместо этого мы сами глубоко сидели.

Но у нас две победы за плечами. И в третьем матче мы попытаемся победить. Мы играем каждую игру, чтобы закрепить за собой первое место.

Мбаппе прекрасно сыграл. И Канте тоже. Но лучший игрок матча в 90% случаев тот, кто играет в атаке и забивает. Канте больше интересует его вклад в игру команды.

Нам нужно больше концентрироваться на командной работе. Система игры не так важна, а важно то, что вы делаете с мячом. Мы играли плотно и агрессивно сегодня.

Прекрасно, что Мбаппе в таком молодом возрасте уже забивает на ЧМ. Он игрок очень высокого уровня. Он может одновременно и атаковать, и помогать обороне", – цитирует Дешама ТАСС.