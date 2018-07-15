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Петер Шмейхель: Шлях Хорватії до фіналу ЧС-2018 міг би лягти в основу голлівудського фільму

09:51 404 Читать на русском
Петер Шмейхель: Шлях Хорватії до фіналу ЧС-2018 міг би лягти в основу голлівудського фільму
Петер Шмейхель / Фото з соцмереж

Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між Францією та Хорватією

"Франція провела ідеальний чемпіонат світу, роблячи рівно те, що їй було потрібно. По ходу плей-офф збірна незмінно додавала і до фіналу стала відмінною командою.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Хорватія виявилася для багатьох сюрпризом. Її шлях до фіналу міг би лягти в основу сценарію голлівудського фільму, який би відкинули за нереалістичність. Мені подобається витривалість хорватських гравців і те, як вони боролися з втомою під час матчу з Англією. Лука Модріч провів на полі практично весь час, він пробіг більше за всіх кілометрів.

Нас чекає фантастичний матч", – цитує Шмейхеля видання RT.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

Модріч вивів Хорватію у фінал ЧС-2018, але на батьківщині його не підтримують. Історія, яка зіпсувала репутацію капітана

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
до матчу
6
год
:
14
хв
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Франція Франція Петер Шмейхель
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