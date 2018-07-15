Петер Шмейхель: Шлях Хорватії до фіналу ЧС-2018 міг би лягти в основу голлівудського фільму

Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель поділився очікуваннями від фінального матчу ЧС-2018 між Францією та Хорватією

"Франція провела ідеальний чемпіонат світу, роблячи рівно те, що їй було потрібно. По ходу плей-офф збірна незмінно додавала і до фіналу стала відмінною командою.

Франція – Хорватія: анонс фіналу ЧС-2018

Хорватія виявилася для багатьох сюрпризом. Її шлях до фіналу міг би лягти в основу сценарію голлівудського фільму, який би відкинули за нереалістичність. Мені подобається витривалість хорватських гравців і те, як вони боролися з втомою під час матчу з Англією. Лука Модріч провів на полі практично весь час, він пробіг більше за всіх кілометрів.

Нас чекає фантастичний матч", – цитує Шмейхеля видання RT.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2018 між збірними Франції та Хорватії відбудеться сьогодні, 15 липня, початок о 18:00.

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