Франція розпочинає виступи на Мундіалі матчем проти Австралії. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.

Зустріч стартувала о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

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Стартові склади на матч Франція – Австралія:

Франція: Льоріс (к) – Л. Ернандес, Упамекано, Конате, Павар – Рабйо, Грізманн, Чуамені – Мбаппе, Жиру, Дембеле;

Запасні: Ареола, Варан, Верету, Гендузі, Дісасі, Т. Ернандес, Камавінга, Коло-Муані, Коман, Кунде, Манданда, Саліба, Тюрам, Фофана.

Австралія: Раян (к) – Бехіч, Роулс, Суттар, Еткінсон – Ірвін, Муй, Макгрі – Гудвін, Дюк, Лекі;

Запасні: Баккус, Вуковіч, Девлін, Дегенек, Каммінгс, Карачіч, Кінг, Куол, Мабіл, Макларен, Райт, Редмейн, Тіліо, Хрустіч.