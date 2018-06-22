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Франція – Австралія: Ріісе позитивно оцінив використання VAR

16 червня 17:00 330 Читать на русском
Франція – Австралія: Ріісе позитивно оцінив використання VAR
Франція – Австралія – 2:1

Вперше в історії чемпіонатів світу був призначений пенальті після того, як суддя звернувся до системи Відеоасистент арбітра (VAR) в матчі групового етапу ЧС-2018 між збірними Франції та Австралії.

Колишній захисник Ліверпуля, Роми і збірної Норвегії Йон Арне Ріісе позитивно оцінив систему Відеоасистент арбітра (VAR). Ріісе написав коментар після призначеного за допомогою VAR пенальті в матчі чемпіонату світу Франція – Австралія.

Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Люблю VAR. Рефері блискуче його використовував. У майбутньому в футболі стане набагато менше симуляцій та інших речей, які псують гру", – написав Ріісе в Твіттері.

ЧС-2018 1 тур

Франція - Австралія: Субота 16 червня 2018

Франція
Матч завершено
2 : 1
Австралія
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Теги
ЧС 2018 Франція Франція Франція - Австралія Йон Арне Ріісе Йон Арне Ріісе
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