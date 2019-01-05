Кравець подешевшав на 1 млн євро, Кучер – на 100 тисяч – як змінились ціни українських футболістів у Туреччині

Німецький портал Transfermarkt опублікував оновлені ціни на українських легіонерів у Туреччині, які змінились у порівнянні з попереднім рейтингом найдорожчих гравців чемпіонату.

Портал Transfermarkt опублікував оновлені ціни на футболістів у чемпіонаті Туреччини, у тому числі на українських легіонерів.

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Форвард Кайсеріспора Артем Кравець подешевшав на 1 млн євро, тепер його ціна становить 500 тисяч. Олександр Кучер, який коштував 200 тисяч євро, став коштувати 100 тисяч.

Олександр Гладкий подешевшав на 400 тисяч євро і зараз коштує 600 тисяч. 200 тисяч втратив Євген Селезньов, який на правах оренди повинен перейти в Малагу. Нинішня ціна форварда – 550 тисяч євро.

А Сергій Рибалка продовжує стабільно тримати планку і оцінюватись в 1,5 млн євро.

Варто зазначити, що в топ-10 найдорожчих футболістів чемпіонату входить екс-захисник Динамо Домагой Віда – 10 млн євро. Найдорожчим є сербський хавбек Бешикташа Адем Льяїч – 13 млн євро.

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