Форвард Копенгагена штовхнув поліцейського під час матчу Ліги Європи – проти гравця хочуть відкрити справу

Прикрий інцидент трапився під час поєдинку Селтік – Копенгаген.

Шотландська поліція готується відкрити справу проти форварда Копенгагена Майкла Сантоса, повідомляє BBC.

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Селтік приймав Копенгаген (1:3) в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. На 85-й хвилині Пеп Б'єль забив другий гол гостей. Гравці Копенгагена емоційно святкували взяття воріт і місцеві поліцейськи попросили їх поводити себе стриманіше. Після чого нападник данців Майкл Сантос брутально штовхнув одного з правоохоронців.

Сантоса не стали затримувати після матчу і відпустили разом з усією командою в Данію, але покарання все ще може очікувати на гравця.

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