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Форвард Копенгагена штовхнув поліцейського під час матчу Ліги Європи – проти гравця хочуть відкрити справу

17:04 211 Читать на русском
Форвард Копенгагена штовхнув поліцейського під час матчу Ліги Європи – проти гравця хочуть відкрити справу
Майкл Сантос (праворуч) / Фото Goal

Прикрий інцидент трапився під час поєдинку Селтік – Копенгаген.

82’ Одсон Едуар
 
Майкл Сантос 51’
Пеп Б'єль 85’
Даме Н'Дойє 88’
51’ Майкл Сантос
82’ Одсон Едуар
85’ Пеп Б'єль
88’ Даме Н'Дойє

Шотландська поліція готується відкрити справу проти форварда Копенгагена Майкла Сантоса, повідомляє BBC.

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Селтік приймав Копенгаген (1:3) в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. На 85-й хвилині Пеп Б'єль забив другий гол гостей. Гравці Копенгагена емоційно святкували взяття воріт і місцеві поліцейськи попросили їх поводити себе стриманіше. Після чого нападник данців Майкл Сантос брутально штовхнув одного з правоохоронців.

Сантоса не стали затримувати після матчу і відпустили разом з усією командою в Данію, але покарання все ще може очікувати на гравця.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Майкл Сантос Майкл Сантос Селтік - Копенгаген Копенгаген Копенгаген Селтік Селтік
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