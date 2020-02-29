Форвард Копенгагена толкнул полицейского во время матча Лиги Европы — против игрока хотят открыть дело

Досадный инцидент произошел во время поединка Селтик – Копенгаген.

Шотландская полиция готовится открыть дело против форварда Копенгагена Майкла Сантоса, сообщает BBC.

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Селтик принимал Копенгаген (1:3) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. На 85-й минуте Пеп Бьель забил второй гол гостей. Игроки Копенгагена эмоционально праздновали взятие ворот и местные полицейские попросили их вести себя сдержаннее. После чего нападающий датчан Майкл Сантос грубо толкнул одного из правоохранителей.

Сантоса не стали задерживать после матча и отпустили вместе со всей командой в Данию, но наказание все еще может ожидать игрока.

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