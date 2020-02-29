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Форвард Копенгагена толкнул полицейского во время матча Лиги Европы — против игрока хотят открыть дело

17:04 105 Читати українською
Форвард Копенгагена толкнул полицейского во время матча Лиги Европы — против игрока хотят открыть дело
Майкл Сантос (справа) / Фото Goal

Досадный инцидент произошел во время поединка Селтик – Копенгаген.

82’ Одсонн Эдуар
 
Майкл Сантос 51’
Пеп Бьель 85’
Даме Н'Дойе 88’
51’ Майкл Сантос
82’ Одсонн Эдуар
85’ Пеп Бьель
88’ Даме Н'Дойе

Шотландская полиция готовится открыть дело против форварда Копенгагена Майкла Сантоса, сообщает BBC.

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Селтик принимал Копенгаген (1:3) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. На 85-й минуте Пеп Бьель забил второй гол гостей. Игроки Копенгагена эмоционально праздновали взятие ворот и местные полицейские попросили их вести себя сдержаннее. После чего нападающий датчан Майкл Сантос грубо толкнул одного из правоохранителей.

Сантоса не стали задерживать после матча и отпустили вместе со всей командой в Данию, но наказание все еще может ожидать игрока.

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