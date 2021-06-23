"Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-офф!

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 – команда Шевченка чекає на суперника в 1/8 фіналу

Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено.

У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли. Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!" – написав Зеленський у своєму Instagram.

Зауважимо, команді Андрія Шевченка вихід в 1/8 фіналу подарували Швеція та Іспанії, які переграли Польщу та Словаччину відповідно. Саме такі результати у групі Е задовольняли "синьо-жовтих". З дуже великою ймовірністю нашими першими опонентами у плей-офф будуть шведи.

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