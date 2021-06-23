"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – команда Шевченко ждет соперника в 1/8 финала

Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно.

У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" – написал Зеленский в своем Instagram.

Заметим, команде Андрея Шевченко выход в 1/8 финала подарили Швеция и Испании, которые переиграли Польшу и Словакию соответственно. Именно такие результаты в группе Е удовлетворяли "сине-желтых". С очень большой вероятностью нашими первыми оппонентами в плей-офф будут шведы.

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