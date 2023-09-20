Шахтар провально дебютував у цьогорічному сезоні Ліги чемпіонів, програвши Порту з рахунком 1:3. Втім, "гірникам" можна сказати пощастило, адже різниця голів могла бути значно більшою.

Кевін Келсі став третім наймолодшим латиноамериканцем, який забивав у Лізі чемпіонів, – його випередили Лео Мессі та Роке Санта Крус. А фанати Порту познущались зі Степаненка, який начебто зневажливо поставився до "драконів" до поєдинку. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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