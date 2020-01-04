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Фонсека спростував чутки про відхід Калініча з Роми

20:07 291 Читать на русском
Фонсека спростував чутки про відхід Калініча з Роми
Нікола Калініч / Getty Images

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не поспішає ставити хрест на перспективах форварда Ніколи Калініча.

Португальський фахівець розраховує на допомогу екс-нападника Дніпра у другій частині сезону.

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"Калініч працює добре і вдосконалюється з кожним тижнем, він зможе більше грати в завершальній частині сезону. Замінити гравців з таким ринком непросто, для нас важливо, щоб Калініч залишався з нами, і, як я сказав, він працює добре. Це важливіше для Роми", – цитує Фонсеку сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Нагадаємо, контракт Калініча належить Атлетіко, а його орендна угода з римлянами розрахована до кінця сезону 2019/20.

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Трансфери Італія Паулу Фонсека Паулу Фонсека Нікола Калініч Нікола Калініч Рома Рома
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