Фонсека спростував чутки про відхід Калініча з Роми

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не поспішає ставити хрест на перспективах форварда Ніколи Калініча.

Португальський фахівець розраховує на допомогу екс-нападника Дніпра у другій частині сезону.

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"Калініч працює добре і вдосконалюється з кожним тижнем, він зможе більше грати в завершальній частині сезону. Замінити гравців з таким ринком непросто, для нас важливо, щоб Калініч залишався з нами, і, як я сказав, він працює добре. Це важливіше для Роми", – цитує Фонсеку сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Нагадаємо, контракт Калініча належить Атлетіко, а його орендна угода з римлянами розрахована до кінця сезону 2019/20.