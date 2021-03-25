Паулу Фонсеці не слід хвилюватися про роботу навіть у разі звільнення з Роми.

Португальський фахівець перебуває у шорт-листі петербурзького Зеніта, повідомляє Forza Roma з посиланням на Il Tempo.

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Чемпіони Росії не надто задоволені поточним сезоном і можуть замінити Сергія Сємака. Щоправда, на Фонсеку претендують й інші клуби. Кандидатуру тренера Роми розглядають Фіорентина та Наполі.

Додамо, що Зеніт вже мав досвід запрошення екс-тренера Шахтаря. Мірча Луческу затримався у Пітері на сезон 2016/17, здобувши лише Суперкубок Росії.

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