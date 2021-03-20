У таборі Роми вже розробляють план Б на випадок прощання із Паулу Фонсекою.

Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн зацікавив керівництво Роми, повідомляє La Repubblica.

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Італійський клуб шукає потенційну заміну Паулу Фонсеці на випадок, якщо португалець не зможе впоратись з головним завданням римлян на сьогодні – це потрапляння у топ-4 Серії А. Варто відзначити, що у послугах Нагельсманна зацікавлені інші європейські гранди, серед яких Тоттенхем і Барселона.

Після 27-ми турів Серії А Рома розташувалась на 6-й сходинці, відстаючи від 4-го місця на два очки.

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