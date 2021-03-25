Паулу Фонсеке не следует волноваться о работе даже в случае увольнения из Ромы.

Португальский специалист находится в шорт-листе петербургского Зенита, сообщает Forza Roma со ссылкой на Il Tempo.

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Чемпионы России не слишком довольны текущим сезоном и могут заменить Сергея Семака. Правда, на Фонсеку претендуют и другие клубы. Кандидатуру тренера Ромы рассматривают Фиорентина и Наполи.

Добавим, что Зенит уже имел опыт приглашения экс-тренера Шахтера. Мирча Луческу задержался в Питере на сезон 2016/17, добыв лишь Суперкубок России.

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