Фоден підписав новий довгостроковий контракт з Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден уклав нову довгострокову угоду з клубом.

Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з хавбеком Філом Фоденом до 2024 року.

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Англієць є вихованцем академії "містян", за основну команду дебютував у сезоні 2016/17, коли головним тренером вже був Пеп Гвардіола.

Манчестер Сіті на цих вихідних зазнав першої поразки в АПЛ у сезоні 2018/19, кривдником став лондонський Челсі. "Містяни" після 15 турів перебувають на 2 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та мають 41 очко.

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