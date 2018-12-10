Джо Гомес продовжив контракт з Ліверпулем

Захисник Ліверпуля Джо Гомес продовжив контракт з мерсисайдцями.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з захисником Джо Гомесом на 3,5 роки.

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"Підписання цього контракту означає для мене цілий світ. Я був у клубі кілька років, і для мене честь захищати кольори Ліверпуля і мати такий досвід, тому я задоволений продовженням угоди", – сказав Гомес.

Нагадаємо, нещодавно 21-річний захисник зламав ногу і вибув до шести тижнів.

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